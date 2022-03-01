إصابة عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق في الخليل

أصيب عشرات الطلبة والمعلمين، صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب عدة مدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية: أنه أصيب العشرات من الطلبة والمعلمين في ثلاثة مدارس وهي: طارق بن زياد الثانوية، والخليل الأساسية، والهاجرية، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب المدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وأوضحت المصادر، أنه تم علاج المصابين على الفور ميدانياً.