بحرية الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها تجاه الصيادين شمال القطاع

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر االسودنية شمال القطاع.

وأفاد مراسلنا، أن زوارق الاحتلال لا زالت تطلق نيران أسلحتها الرشاشة منذ ساعات، فجر اليوم، تجاه مراكب الصايدين في بحر شمال قطاع غزة وتقوم بملاحقتهم في عرض البحر.

وقالت لجان الصيادين :"إن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين على بعد 3 ميل غرب منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة".

وتقوم بحر ية الاحتلال بإطلاق النار تجاه قوارب الصيادين بشكل شبه يومي لمنع الصيادين من ممارسة مهنة الصيد التي يعتاشون منها، تحت حجج وذرائع واهية.