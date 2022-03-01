ليهود أوكرانيا.. المنظمة الصهيونية العالمية تخطط لبناء مستوطنات في النقب

أعلن قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية عن أنه بدء تحركًا لإنشاء 1000 وحدة سكنية استيطانية لصالح استيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا.

وكشف رئيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية يشاي ميرلنغ: إنه وضع قبل أسابيع قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية خطة مفصلة لإنشاء منازل مؤقتة للعائلات اليهودية في أوكرانيا التي تخطط للهجرة إلى إسرائيل، وقال إنه عرض خطة الطوارئ على رئيس المنظمة الصهيونية العالمية والقائم بأعمال رئيس الوكالة اليهودية لإسرائيل، يعقوب حاجويل.

وتتضمن الخطة مباني سكنية بمساحات مختلفة تتراوح من 55 مترًا مربعًا إلى 90 مترًا مربعًا سيتم استخدامها كمجمعات لاستيعاب المهاجرين اليهود الجدد.

وبحسب خطة الطوارئ، ستقام المباني في مناطق قرب الحدود الشمالية في النقب، ووادي عربة، ووادي الينابيع بالقرب من بيسان، وفي وادي الأردن.