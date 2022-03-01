مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد حملة مداهمات واسعة في منازل المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة .
وعرف من بين المعتقلين:
١. المحرر عماد أبو الهيجا- مخيم جنين
٢. علاء أبو السعود- بيت فوريك شرق نابلس
٣. المحرر معتصم الخواجا- نعلين غرب رام الله(تم الإفراج عنه)
٤. عبد القادر الخواجا- نعلين (تم الإفراج عنه)
٥. نمر نافع- نعلين(تم الإفراج عنه)
٦. مجد نافع- نعلين(تم الإفراج عنه)
٧. المحرر محمد أبو عادي- كفر نعمة غرب رام الله
٨. المحررة ياسمين شعبان- جنين
* الاحتلال يداهم منزل المحرر لؤي الشعلة ويسلم الشاب أحمد العنابي بلاغاً للمقابلة؛ وهما من سكان حي سطح مرحبا بالبيرة