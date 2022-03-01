مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة



شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد حملة مداهمات واسعة في منازل المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة .

وعرف من بين المعتقلين:

١. المحرر عماد أبو الهيجا- مخيم جنين

٢. علاء أبو السعود- بيت فوريك شرق نابلس

٣. المحرر معتصم الخواجا- نعلين غرب رام الله(تم الإفراج عنه)

٤. عبد القادر الخواجا- نعلين (تم الإفراج عنه)

٥. نمر نافع- نعلين(تم الإفراج عنه)

٦. مجد نافع- نعلين(تم الإفراج عنه)

٧. المحرر محمد أبو عادي- كفر نعمة غرب رام الله

٨. المحررة ياسمين شعبان- جنين

* الاحتلال يداهم منزل المحرر لؤي الشعلة ويسلم الشاب أحمد العنابي بلاغاً للمقابلة؛ وهما من سكان حي سطح مرحبا بالبيرة