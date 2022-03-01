الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 2022-03-01، أن يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بقليل ، ويسود جو غائم جزئياً الى غائم.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً في الجبال، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلم.

الأربعاء: 2022-03-02

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة بشكل واضح نهاراً، وتبقى السماء مغطاة بكميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة ، ويسود جو معتدل الى دافئ في معظم المناطق، ومع ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على الحرارة وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. الرياح تكون غربية الى جنوبية غريية . والله تعالى أعلم.

الخميس: 2022-03-03

يطرأ إنخفاض كبير على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء باردة بشكل عام في الجبال وباردة نسبياً في بقية المناطق، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية على فترات في مناطق مختلفة من البلاد بإذن الله، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية وتكون نشطة أحياناً. والله تعالى أعلم.

الجمعة: 2022-03-04

يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات، وتسود أجواء باردة بشكل عام في الجبال وباردة نسبياً في بقية المناطق، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية على فترات في مناطق مختلفة من البلاد بإذن الله، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية وتكون نشطة أحياناً. والله تعالى أعلم.