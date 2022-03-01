قوات الاحتلال تعتقل شابًا من بيت لحم بعد إصابته بالرصاص

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الإثنين، شاباً من مدينة بيت لحم بعد اصابته برصاص جنود الاحتلال.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قوات الاحتلال قبل قليل خلال نشاط للجيش قرب حلحول، رصدت القوات 3 فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة على مركبات المستوطنين على شارع 60، أطلقت القوات النار وأصابت أحدهم وقامت باعتقاله

وحادثة اطلاق النار من قبل الاحتلال لم تكن الأولى خلال يوم أمس الإثنين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة حلحول شمال الخليل بعد اطلاق النار عليه لتفرج عنه بعد ساعات ويتم نقله لمستشفى في المدينة لتلقي العلاج.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ بشكل يومي عمليات اطلاق نار واعتقال ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وخاصة في الضفة الفلسطينية المحتلة، في اطار سياساته الاحتلالية والعنصرية وفي محاولة لفرض سيطرته على الارض الفلسطينية، الامر الذي يقابله الفلسطيني بالصمود والمقاومة رداً على اعتداءاته واعتداءات قطعان مستوطنيه، وهو ما ترجمته المقاومة خلال ساعات الليلة الأولى، فقد أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- كتيبة جنين، مساء اليوم الإثنين، مسؤوليتها عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الجملة.