ارتفعت أسعار الذهب اليوم في تونس، الثلاثاء 1 مارس 2022، متاثرة بصعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في تونس

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في تونس، خلال التعاملات المسائية اليوم، 177.80 دينار (61.07 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 في تونس (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مساء تعاملات اليوم، إلى نحو 155.58 دينار (53.44 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مساء تعاملات اليوم في تونس، نحو 133.35 دينار (45.80 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في تونس، زاد سعر جرام الذهب عيار 14، إلى نحو 103.72 دينار (35.62 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في تونس

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في تونس، خلال التعاملات المسائية إلى نحو 5.530 ألف دينار (1899 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) مساء تعاملات اليوم في تونس، إلى نحو 1245 دينارًا (427.48 دولار).

أسعار الذهب عالميًّا

عادت أسعار الذهب العالمية تسجيل ارتفاعات متتالية مع تصاعد المخاوف من احتمالية توتر أكبر بين روسيا والغرب، مع تشديد الأخيرة قيودها على الاقتصاد الروسي.

والإثنين قفز سعر الأوقية إلى مستوى 1912 دولارا، مقارنة مع إغلاق تعاملات الجمعة الماضية البالغة 1889.23 دولارا للاوقية.

ونهاية الأسبوع الماضي، قال استراتيجيو جولدمان ساكس إن الارتفاع في الذهب قد يصل إلى مستوى قياسي جديد عند 2350 دولارا، بمساعدة الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة، على خلفية الوضع في أوكرانيا.