سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظةسوريا لحظة بلحظة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3660 ليرة للشراء، 3695 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

بينما ارتفع سعر اليورو في سوريا اليوم، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 4121 ليرة للشراء، 4165 ليرة للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4898ليرة للشراء، 4955 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 974 ليرة للشراء، 986 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 994 ليرة للشراء، 1006 ليرات للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12073 ليرة للشراء، 12214 ليرة للبيع.