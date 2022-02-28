سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، الثلاثاء 1 مارس 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

و سجل سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3660 ليرة للشراء، 3695 ليرة للبيع.

بينما ارتفع سعر اليورو في سوريا اليوم، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 4121 ليرة للشراء، 4165 ليرة للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4898ليرة للشراء، 4955 ليرة للبيع.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 974 ليرة للشراء، 986 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 994 ليرة للشراء، 1006 ليرات للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12073 ليرة للشراء، 12214 ليرة للبيع.