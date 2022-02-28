سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اسوادني على أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف االجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السودانية الرسمية والغير رسمية.

سعر الجنيه السوداني اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء، لدى البنك المركزي وتعاملات بالسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في السودان في البنك

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء لدى بنك السودان المركزي عند 443.50 جنيه للشراء، و446.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

وتراجع سعر اليورو في السودان اليوم لدى بنك السودان المركزي إلى مستوى 494.40 جنيه للشراء، 498.11 جنيه للبيع، بينما بلغ في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم نحو 550 جنيهًا.

تراجع سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم لدى البنك المركزي، إلى مستوى 592.12 جنيه للشراء، 596.56 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان

وسجل سعر الريال السعودي في السودان صباح تعاملات اليوم لدى بنك السودان المركزي، نحو 118.21 جنيه للشراء، 119.10 جنيه للبيع.

وعن سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، سجل نحو 132 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان عند فتح تعاملات اليوم لدى البنك المركزي، نحو 120.75 جنيه للشراء، و121.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم مستوى 138 جنيهًا.