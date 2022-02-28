طالع سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية في ليبيا اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.92.25 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.46 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.55 دينار.

أسعار العملات العربية اليوم في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.65.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.61 للبيع و4.59 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.19 للبيع و5.17 للشراء

أسعار الذهب والفضة اليوم بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 217 دينارا ليبيا.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 254 دينارا ليبيا.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 263 دينارًا ليبيًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 290 دينارا ليبيا.

وسجل كسر الفضة 2.45 دينار ليبي.