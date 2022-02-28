أسعار الذهب في في مصر الثلاثاء 1-3-2022

قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1 مارس آذار 2022، بفعل ارتفاع حاد في أسعار الذهب العالمية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار للتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم نحو 962.08 جنيه (61.12) دولار؛ مقارنة مع 956.93 جنيه (60.77) دولار.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 721.57 جنيه (45.84 دولار)، مقارنة مع 717.71 جنيه (45.58 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 561.21 جنيه (35.65).

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 481.04 جنيه (30.56)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 360.78 جنيه (22.92).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) مستوى 841.84 جنيه (53.48 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 29,921 جنيه (1,901 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل نحو 6,735 جنيها (427.87 دولار).

عالميا عادت أسعار الذهب العالمية تسجيل ارتفاعات متتالية في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الثلاثاء، مع تصاعد المخاوف من احتمالية توتر أكبر بين روسيا والغرب، مع تشديد الأخيرة قيودها على الاقتصاد الروسي.