اسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 1 مارس آذار 2022

سجلت اسعار الذهب في لبنان ارتفاعاً اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022، بالتزامن مع قفزة في أسعار الذهب عالميا.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، 93.137 ألف ليرة (61.40 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 81.497 ألف ليرة (53.72 دولار).

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، في تعاملات اليوم، إلى نحو 69.854 ألف ليرة (46.05 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 54.330 ألف ليرة (35.81 دولار).

وارتفع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان في تعاملات اليوم، إلى مستوى 2.896 مليون ليرة (1909 دولارًا).

كما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 651.975 ألف ليرة (429.79 دولار).

ارتفع سعر الذهب عالميا، بنسبة بأكثر من 1% بعد أن وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرادع النووي في حالة تأهب.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 1.1% إلى 1909.16 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا بنحو 6% حتى الآن هذا الشهر فيما قد يصبح أعلى أداء شهري منذ مايو/أيار 2021.