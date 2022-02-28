سعر الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء، يهتم الكثيرون من الوطن العربي وخاصة دولة المغرب على الاطلاع بشكل دائم على أسعار الذهب اليوم في المغرب، سواء كان من باب التجارة أو الشراء أو البيع او الزواج، واسعار الذهب أصبحت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا تتلقب بشكل مستمر وغير ثابته، فيوم تشهد ارتفاع وأخر انخفاض، فريق الموقع رصد عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الماضية على سعر الذهب في المغرب اليوم، لذلك قرر وضع هذه المقالة للحديث عن سعر الذهب في المغرب اليوم.

سعر الذهب في المغرب 2021 اليوم

وارتفعت أسعار الذهب في المغرب امس الإثنين 28 فبراير/شباط 2022، مع صعود المعدن الأصفر عالميا، فقد شهد سعر الذهب في المغرب اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المغرب خلال تعاملات اليوم الإثنين، إلى 583.20 درهم (61.07 دولار)، فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 في المغرب (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بتعاملات الإثنين المسائية، إلى 510.31 درهم (53.44 دولار).

ثمن الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في المغرب، خلال تعاملات الثلاثاء، ارتفاعاً إلى مستوى 18.138 ألف درهم (1899 دولارًا).

سعر الذهب في المغرب اليوم 2021 عيار 18

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في المغرب اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 4.083 ألف درهم (427.48 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعادت أسعار الذهب العالمية تسجيل ارتفاعات متتالية في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الإثنين، مع تصاعد المخاوف من احتمالية توتر أكبر بين روسيا والغرب، مع تشديد الأخيرة قيودها على الاقتصاد الروسي.

والإثنين صباحا، قفز سعر الأوقية إلى مستوى 1912 دولارا، مقارنة مع إغلاق تعاملات الجمعة الماضية.

وجاء إغلاق الذهب يوم الجمعة، في وقت وصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع فوق 2%.