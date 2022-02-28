هل يساعد الفلفل الأسود في تقليل السكر في الدم؟

بشكل عام، لا تختلف النصيحة الغذائية التي تعطى للأشخاص المصابين بداء السكري كثيراً عن النصائح الغذائية للأشخاص غير المصابين بمرض السكري، وتعدّ القضية الرئيسية التي يجب مراعاتها هي مدى احتمال تأثير الأطعمة المختلفة على مستويات الغلوكوز في الدم لدينا.

يمكن أن يكون ارتفاع السكر في الدم خطِراً إذا ارتفعت مستوياته بشكل كبير جداً، أو ظلت مرتفعة لفترات طويلة. ولحسن الحظ، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد على التحكم في مستوياته، مثل الفلفل الأسود.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 86 شخصاً يعانون من زيادة الوزن، وتناولوا مكملات الفلفل الأسود، حدوث تحسينات كبيرة لديهم في حساسية الأنسولين خلال الأسابيع الثمانية التي شاركوا فيها في الدراسة.

وفي دراسة أخرى، تم إعطاء الفئران مستخلص الفلفل الأسود للاستهلاك. ووجد الباحثون أن الفئران لديها ارتفاع أقل في مستويات السكر في الدم بعد تناول الغلوكوز مقارنة بالفئران في المجموعة الضابطة.

وهناك عدد من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، وأخرى يجب تجنّبها.

ويجدر بالذكر أن هناك ما يسمّى المؤشر الجلايسيمي ( Glycemic Index)، وهو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، ويوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الغلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

ويعرف بعض الأطعمة بأنه منخفض المؤشر الجلايسيمي، مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، والفاصوليا، والعدس،ومع ذلك، يمكن أن يكون استخدام المؤشر الجلايسيمي لتحديد إذا ما كانت الأطعمة أو مجموعات الأطعمة صحية مضللاً.