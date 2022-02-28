الجهاد يدعو لوقفة التضامن مع الأسرى برام الله

أكد الأستاذ سعيد نخلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على ضرورة المشاركة الفاعلة في الوقفة الغاضبة للأسرى في سجون الاحتلال غداً الثلاثاء الساعة 11 صباحاً على دوار المنارة برام الله.

وقال نخلة في مقابلة خاصة، إنه انسجاماً مع دعوة القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، فإننا ندعو المحررين وعوائل الأسرى للمشارك في دعم انتفاضة الأسرى وتمردهم على إدارة السجون التي تمارس القمع بحقهم.

ودعا إلى تفعيل قضية الأسرى في كل الميادين والمؤسسات خاصة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية لأخذ دورها في الدفاع عن قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قد دعت للمشاركة بالوقفة الإسنادية مع الأسرى في سجون الاحتلال، يوم غد الثلاثاء الساعة الـ11 صباحاً على دوار المنارة وسط رام الله.

وأكدت الحركة أن هذه الفعالية، تأتي وفاءً لأسرانا في سجون الاحتلال ورسالة غضب حتى يكف الاحتلال يده عنهم.