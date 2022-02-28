طقس فلسطين: ارتفاع الحرارة غداً و منخفض جوي شديد البرودة الخميس

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل اثر دخول كتلة هوائية دافئة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئا نهارا، ويتوقع خلال ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الامطار خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ليلا الى جنوبية غربية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة يوم الخميس، لذا يكون الجو غائما وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.