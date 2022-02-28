"الفيفا" يعلن استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن استبعاد المنتخب الروسي من الملحق المؤهل الى كأس العالم (قطر 2022)

وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الروسي نظيره البولندي، يوم 24 مارس القادم، في نصف نهائي الملحق المؤهل الى مونديال قطر.

وأصبح من المؤكد تأهل منتخب بولندا الى نهائي الملحق المؤهل الى كأس العالم 2022، على أن يواجه في النهائي الفائز من مباراة التشيك ضد السويد.

في حين أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا "، في بيان رسمي، عن استبعاد فريق سبارتاك موسكو من الدوري الأوروبي، وبالتالي سيتأهل لايبزيج الى ربع النهائي مباشرة.

وتأتي هذه القرارات على أعقاب الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية في الأيام الماضية.