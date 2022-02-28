مقتل "إسرائيلي" وإصابة زوجته بالرصاص في أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل "إسرائيلي" بالرصاص أثناء محاولته مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت الوسائل عن منظمة زاكا "الإسرائيلية" وفق بيان لها، أكدت فيه مقتل إسرائيلي يبلغ من العمر 37 عامًا بالرصاص أثناء محاولته مغادرة كييف للانضمام إلى قوافل الحافلات لمغادرة حدود أوكرانيا.

بدوره، أكد سفير "إسرائيل" في أوكرانيا مقتل "إسرائيلي" جراء إطلاق النيران قرب كييف.

وبحسب التقارير الواردة من السفارة، فقد قتل "مواطن إسرائيلي" وأصيبت زوجته في مدينة "بيلا تسيركافا" الأوكرانية (84 كلم جنوب العاصمة).

وتلقت السفارة "الإسرائيلية" ومقرها بولندا التقرير في اتصال من الجالية اليهودية، ولا تزال ظروف الحادثة ليست واضحة، ولم يعرف بعد هل قتل "الإسرائيلي" جراء نيران روسية أو أُوكرانية؟.

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في أوكرانيا، لليوم الخامس على التوالي، فقد أعلن الرئيس الروسي أمس الأحد عن اعلان حالة التاهب القصوى في قوات السلاح النووي بعد وصفه بتصريحات عداونية من قبل حلف الناتو.