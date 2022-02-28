مقتل "إسرائيلي" بالرصاص في أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل "إسرائيلي" بالرصاص أثناء محاولته مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت الوسائل عن منظمة زاكا "الإسرائيلية" وفق بيان لها، أكدت فيه مقتل إسرائيلي يبلغ من العمر 37 عامًا بالرصاص أثناء محاولته مغادرة كييف للانضمام إلى قوافل الحافلات لمغادرة حدود أوكرانيا.

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في أوكرانيا، لليوم الخامس على التوالي، فقد أعلن الرئيس الروسي أمس الأحد عن اعلان حالة التاهب القصوى في قوات السلاح النووي بعد وصفه بتصريحات عداونية من قبل حلف الناتو.