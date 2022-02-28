مقتل "إسرائيلي" بالرصاص في أوكرانيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:46 م
28 فبراير 2022
مقتل "إسرائيلي" بالرصاص في العاصمة الأوكرانية كييف
اعلان اسفل صورة الخبر

أعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل "إسرائيلي" بالرصاص أثناء محاولته مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت الوسائل عن منظمة زاكا "الإسرائيلية" وفق بيان لها، أكدت فيه مقتل إسرائيلي يبلغ من العمر 37 عامًا بالرصاص أثناء محاولته مغادرة كييف للانضمام إلى قوافل الحافلات لمغادرة حدود أوكرانيا.

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في أوكرانيا، لليوم الخامس على التوالي، فقد أعلن الرئيس الروسي أمس الأحد عن اعلان حالة التاهب القصوى في قوات السلاح النووي بعد وصفه بتصريحات عداونية من قبل حلف الناتو.

 

#كييف #مقتل إسرائيلي #روسيا وأوكرانيا #العاصمة الأوكرانية كييف

متعلقات