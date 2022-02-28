إصابة طفل بقنبلة صوتية خلال اعتداءات الاحتلال في ساحة باب العامود

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الإثنين، عن إصابة طفل يبلغ من العمر 6 أشهر بجراح في الوجه جراء اطلاق قنبلة صوتية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية الميدانية للطفل.

وشهدت منطقة باب العامود ، اليوم، حالة من التوتر اثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين المحتفلين بذكرى الإسراء والمعراج في ساحة باب العامود، فقد أعلنت مصادر محلية عن إصابة 23 مواطن فلسطيني جراء اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين عند باب العامود