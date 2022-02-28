لابيد: "اسرائيل" ستصوت على قرار ادانة روسيا في الأمم المتحدة

قال وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، اليوم الإثنين، إن "إسرائيل" ستنضم إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

و نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن لابيد قوله إن "إسرائيل" أنشأت فريقًا مشتركًا بين الوزارات لفحص آثار ونتائج العقوبات على الاقتصاد والسياسة الإسرائيليين، موضحاً أن حوالي 4 آلاف إسرائيلي غادروا أوكرانيا بالفعل، بمساعدة مسؤولي وزارة الخارجية، لكن ما يزال هناك حوالي 180 ألفًا (من اليهود الأوكرانيين) يحق لهم الحصول على قانون العودة.

وأوضح، "لقد قادت وزارة الخارجية واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا في تاريخ الدولة في الأيام الخمسة الماضية، سنبذل قصارى جهدنا حتى لا نترك أي إسرائيلي أو يهود خلفنا".

وأكد لابيد على أن بلاده سوف "تقدم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، حيث ستغادر ثلاث طائرات متجهة إلى أوكرانيا مع المساعدات الإنسانية اليوم وغدًا.

وتطرق لابيد إلى رغبة "إسرائيل" في التنسيق الأمني مع روسيا في سوريا، قائلًا: إن "الولايات المتحدة تدرك الاعتبارات الإسرائيلية بهذا الشأن"

وسيتم التصويت على قرار إدانة روسيا في وقت لاحق من اليوم الاثنين في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال "جلسة استثنائية طارئة" لأعضائها البالغ عددهم 193 عضوًا.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على قرار في نهاية الخطابات والذي من المفترض أن يستمر إلى يوم غدٍ الثلاثاء، بسبب العدد الكبير جدًا من الخطابات المتوقعة.