الجهاد يهنئ الأسرى بحريتهم في الخليل وبيت لحم

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، منزل المحرر هشام أبو هواش في مدينة دورا الخليل، لتهنئته بمناسبة تحرره، عقب انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية لمدة 141 يوماً، وكسر الاعتقال الإداري.

وحمل الوفد التهاني والتبريكات من حركة الجهاد الإسلامي بكل كوادرها وأسراها ومجاهديها، للمحرر هشام وعائلته الكريمة.

وأكد الوفد، على نهج الانتصار للأسرى والوقوف بجانبهم، معتبرين أن ما شكله هشام من صمود، أجبر الاحتلال على التراجع والخضوع.

وهنأ الوفد الأسير المحرر مقداد القواسمي، بالانتصار في معركة الإضراب عن الطعام بعد 113 يوماً، والإفراج عنه من سجون الاحتلال.

كما قدم الوفد، التهاني والتبريكات للقيادي المحرر محمد أبو فنونة، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد قضاء 8 شهور بالاعتقال الإداري.

وتحدث المحرر أبو فنونة عن أهمية الانتصار للأسرى في معركتهم مع السجان والوقوف بجانبهم، مطالبآ بخطوات عملية على أرض الواقع، خصوصاً أن الأسرى الإداريين دخلوا شهرهم الثالث بمقاطعة المحاكم العسكرية الاحتلالية.

وفي مدينة بيت لحم، زار القادة والمحررون، منزل الأسير المحرر ليث صومان في مدينة بيت لحم، بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد أن أمضى 22 شهراً، وتهنئته بالسلامة والحرية.

وتأتي هذه الزيارات للأسرى المحررين وعوائلهم الكريمة، دعمآ لمسيرة صبرهم وصمودهم وانتصارهم، وتهنئة بالسلامة والتحرر من قيد الاحتلال.









