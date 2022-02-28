أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 98 فبراير 2022 لحظة بلحظة

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 98 فبراير 2022 ، ويبحث الملايين من المواطنين في الأراضي الفلسطينية عبر الانترنت عن سعر الذهب حيث زادت تلك العمليات والاهتمام الكبير على معرفة الأسعار التي تهبط وترتفع بين الحين والأخر بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، فريق دار الحياة وضع بين ايديكم تفاصيل الأسعار في هذه المقالة .

متوسط أسعار الذهب في فلسطين اليوم

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 198.34 شيكل $61.48

سعر الذهب عيار 22 181.81 شيكل $56.36

اسعار الذهب عيار 21 173.55 شيكل $53.80

اسعار الذهب عيار 18 148.75 شيكل $46.11

سعر الذهب عيار 14 115.70 شيكل $35.86

سعر الذهب عيار 12 99.17 شيكل $30.74

اسعار أوقية الذهب 6,168 شيكل $1,912

اسعار جنيه الذهب 1,388 شيكل $430.39

اسعار كيلو الذهب 198,335 شيكل $61,482

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 فبراير 196.46 171.90 147.35 114.60 98.23

26 فبراير 196.44 171.89 147.33 114.59 98.22

25 فبراير 196.63 172.05 147.47 114.70 98.31

24 فبراير 199.88 174.90 149.91 116.60 99.94

23 فبراير 198.63 173.80 148.97 115.87 99.31

22 فبراير 197.29 172.63 147.97 115.09 98.64

21 فبراير 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44

20 فبراير 195.63 171.18 146.73 114.12 97.82

19 فبراير 195.64 171.19 146.73 114.12 97.82

18 فبراير 195.43 171.01 146.58 114.00 97.72





استقرار أسعار الذهب اليوم في فلسطين

استقرت أسعار الذهب، في فلسطين، صباح اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، مع استمرار إغلاق أسواق المال العالمية أبوابها، على أن تعاود نشاطها اليوم.

أسعار الذهب في فلسطين أمس الاثنين 28 فبراير 2022

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، خلال تعاملات الأسواق المحلية اليوم، نحو 196.44 شيكل (60.77 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في فلسطين (الأكثر تداولًا في الأسواق)، خلال تعاملات اليوم المحلية، نحو 171.89 شيكل (53.18 دولار).

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 28 فبراير 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم في فلسطين داخل الأسواق المحلية، نحو 147.33 شيكل (45.58 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في فلسطين، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 114.59 شيكل (35.45 دولار).

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 28 فبراير 2022

سعر الأوقية الذهب

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في فلسطين، خلال التعاملات بالأسواق المحلية، نحو 6,109 ألف شيكل (1890 دولارا).

سعر الجنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في الأسواق 1,375 شيكلا (425.41 دولار).