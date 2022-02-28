دعاء ختم القرآن في شهر رمضان 2022- 1443هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، دعاء ختم القرآن الكريم، لا سيما أن الكثير من المسلمين يختمون القرآن عدة مرات في الشهر الفضيل لذلك سنقدم لكم أدناه أدعية ختم القرآن كما ورد في الأحاديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم.





أدعية ختم القرآن في رمضان 2022

لم يثبت عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- دعاء مخصوص لختم القرآن

الكريم في شهر رمضان، ولكن يمكن للمرء أن يدعوا بما يشاء بعد ختم

القرآن؛ فروى أحمد، والطبراني في الكبير عن عمران بن حصين أن رسول

الله -صلى الله عليه وسلم- قال: اقرؤوا القرآن، وسلوا الله به، قبل أن يأتي

قوم يقرؤون القرآن، فيسألون به الناس، ولما ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه كان إذا ختم القرآن جمع ولده،

وأهل بيته، فدعا بهم.

وهنا سنقدم لكم مجموعة من الأدعية بشكل عام والتي يمكن أن تدعوا الله بها بعد ختم القرآن الكريم.

دعاء ختم القران مكتوب كاملا 2022

اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي،وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْآنِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَامًا وَنُوراً وَهُدًى وَرَحْمَةً.

اللَّهُمَّ إِنِّي اسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخيْرَ المَمَاتِ

وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ.

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمال البر وتجاوز عن سيئاتنا، واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم ربنا اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع أحبابنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا يا الله يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء ختم القران في رمضان 1443هـ





اللهم اجعل سعينا في رمضان مشكورًا وذنبنا فيه مغفورًا وعملنا فيه مقبولًا.

اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء، وأصلحت حالنا، وأجبت دعائنا، وغفرت ذنوبنا.

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللهم ارزقني نعمة يعجز عنها شكري، ولا تبليني بلاء يعجز عنه صبري.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.