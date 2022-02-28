تحميل تطبيق القرآن الكريم بدون نت في شهر رمضان 2022- 1443، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، برنامج القرأن الكريم المطابق تماماً للمصحف الورقي بالإضافة لميزة البحث ولدعاء الختم وإمكانية وضع علامة وفهرس السور وفهرس الأجزاء والأحزاب وإمكانية الانتقال لأي صفحة، ويحافظ البرنامج على وضع الشاشة مضاءة لمن أراد الاستمرار بالقراءة لفترة طويلة مع إمكانية التحكم بدرجة سطوع الشاشة مع إمكانية القراءة بالوضع الليلي وفي حال إغلاق البرنامج عند صفحة معينة و فتحه مرة أخرى سيذهب تلقائياً الى الصفحة التي تم الإغلاق عندها بالضافة إلى إمكانية القراءة بالوضعين الأفقي والشاقولي وبخط واضح و لون خلفية الصفحات مريح للعين، لذلك قرر فريق فلسطين اليوم الاخبارية تقديم التطبيق بين يديكم برابط مباشر للتحميل لاندرويد.

برنامج القرآن الكريم بدون انترنت 2022- 1443





ومن خلال رابط تنزيل تطبيق القرآن الكريم في شهر رمضان 2021 للهواتف والتابليت وساعد التطبيق على قراءة وختم القرآن الكريم ، وهو سهل التعامل معه ، بالإضافة إلى احتوائه على جميع سور المصحف الشريف دون الحاجة لفتح الانترنت، كما أن التطبيق مزود بخدمة تفسير آيات القران الكريم، واختيار الشيخ الذي يرغب المسلم بالاستماع إليه.

ويحرص موقع فلسطين اليوم على توفير كافة التطبيقات الإسلامية في شهر رمضان 2021 ، كما هو الحال هنا مع تطبيق القرآن الكريم .

تحميل تطبيق القرآن الكريم بدون نت في شهر رمضان 2022- 1443

ويعتبر القرآن الكريم من أجل العبادات في شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الأجور تتضاعف في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو ما يدفع المسلمين للبحث عن تطبيقات القران الكريم كاملاً.

ويتميز تطبيق القرآن الكريم، بسهولة تحميله وقراءة المصحف الشريف على شاشة الموبايل طوال فترة شهر رمضان، وغيره من الأشهر.

كما يسعى الكثيرون إلى ختام المصحف الشريف في شهر رمضان، للتقرب إلى الله عز وجل، لذا يلجؤوا إلى تطبيق القرآن الكريم الفريد، لكسب الطاعات (تطبيق القرآن الكريم ).





تحميل تطبيق القرآن الكريم بدون نت في شهر رمضان 2022- 1443

نبذة عن تطبيق القرآن الكريم

أولاً: سهولة عمل قسم التلاوات المفضلة، ويمكن وضع كافة التلاوات المفضلة في قائمة واحدة، ثانيًا: سهولة التسجيل من إذاعة القرآن الكريم، ثالثًا: سهولة تحميل التلاوات لكل قارئ.، رابعًا: يمكن لتطبيق قرآن الكريم أن يعرض التلاوات المستمع إليها من الاحدُ إلى الاقدم، خامسًا: أن واجهة تطبيق القرآن الكريم مصممة بشكل سهل بحيث يمن للمستخدم ان يستعمله دون صعوبة. سادسًا: صمم تطبيق القرآن الكريم ليسهل على المكفوفين وضعاف النظر استخدامه دون اعناء، سابعًا: يمكن لمستخدم التطبيق أن يبحث بسهولة مطلقة عن القارئ السور والآيات، كما يستخدم التطبيق 15 لغة.

تحميل تطبيق القرآن الكريم بدون نت في شهر رمضان 2022- 1443

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