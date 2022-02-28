حرب روسيا وأوكرانيا بث مباشر على قناة الجزيرة الإخبارية 2022 اون لاين

بث مباشر حرب روسيا وأوكرانيا على قناة الجزيرة الإخبارية 2022 ، ومع استمرار الحرب الدائرة والعنيفة يحرص كافة المواطنين على معرفة تفاصيل هذه العملية العسكرية المتصاعدة عبر مشاهدة فيديوهات المعركة وتداعياتها على العالم أجمع تحديدًا على القارة الأوروبية ، وتقدم قناة الجزيرة وجبة دسمة من نشرات اخبار بالإضافة إلى برامج سياسية تتناول فيها تداعيات ومألات الحرب ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم تردد الإشارة في هذه السطور ، بحيث يمكن لأي شخص من ضبطه على الشاشة ومشاهدة الفضائية الرائدة لتلك الاحداث كما ستكون لديكم القدرة على الاطلاع على كافة التفاصيل في هذه العملية التي حذرت من الولايات المتحدة والدول الأوروبية .

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بث مباشر قناة الجزيرة 2022 الحرب الروسية الأوكرانية

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مشاهد حرب روسيا وأوكرانيا على قناة الجزيرة الاخبارية 2022

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القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12520

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح 3/4

الاستقطاب H

خسائر حرب روسيا وأوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية خلال الحرب على أوكرانيا التي بدأت، الخميس الماضي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الخسائر في القوات الروسية أقل بكثير من خسائر القوميين، والعسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدًا أنها ستعامل الجنود الأوكرانيين الذين ألقوا أسلحتهم بكرامة كما، وستعيدهم إلى أسرهم في وقت لاحق.

وأفادت أنه منذ بدء العملية العسكرية دمر الجيش الروسي نحو 27 مركز قيادة للجيش الأوكراني، و38 منظومة دفاع جوي، و56 محطة رادار، بالإضافة إلى تدمير 1076 موقعا عسكريا أوكرانيا.