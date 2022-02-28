فيديو.. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال عند باب العامود بالقدس

أصيب اليوم الاثنين، تسعة مواطنين فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع تسعة إصابات بينهم أطفال جراء اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين عند باب العامود.

واعتدت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، على المواطنين المحتفلين بذكرى الإسراء والمعراج في ساحة باب العامود.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات اعتداء عناصر الاحتلال المتواجدين في المكان على عدد من المواطنين بالضرب والدفع، وإلقاء قنابل الصوت تجاه الشبان والأهالي المشاركين في إحياء ذكرى الاسراء والمعراج في المسجد الأقصى.

وسادت حالة من توتر الأجواء في المكان، واستدعت قوات الاحتلال مركبة المياه العادمة للمنطقة.