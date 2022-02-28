الصحة الفلسطينية تسجل 12 وفاة و1256 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة وفاة، و1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة، وغزة خلال 24 ساعة الماضية.

إليك نص التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 199

قطاع غزة: 507

مدينة القدس: 550

حالات التعافي الجديدة:

الضفة الغربية: 355

قطاع غزة: 1650

مدينة القدس: 620

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 8

قطاع غزة: 2

مدينة القدس: 2

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 160| العناية المكثفة: 90| أجهزة التنفس الاصطناعي: 31| عدد الفحوصات: 4227 (باستثناء مدينة القدس)

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 10، طوباس 10، جنين 35، نابلس 43، ضواحي القدس 9، مدينة القدس 550، بيت لحم 15، رام الله والبيرة 46، طولكرم 12، سلفيت 4، الخليل 13، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 507".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 16، طوباس 5، جنين 43، نابلس 98، ضواحي القدس 5، مدينة القدس 620، بيت لحم 21، رام الله والبيرة 91، طولكرم 51، سلفيت 3، الخليل 12، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 1650".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالتا وفاة في مدينة القدس، حالتان في جنين، حالة في طوباس، حالة في قلقيلية، 4 حالات في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 90 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 160 مريضا، بينهم 31 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.