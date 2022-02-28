كورونا فلسطين.. 12 وفاة و1256 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت فلسطين اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، 12حالة وفاة، و1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2625 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق وزيرة الصحة مي الكيلة، فإن الوفيات توزعت بحالتي وفاة في كل من قطاع غزة، ومدينة القدس، ومدينة جنين، وحالة واحدة في طوباس، وحالة في قلقيلية، و4 حالات في نابلس؛ نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الكيلة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 10، طوباس 10، جنين 35، نابلس 43، ضواحي القدس 9، مدينة القدس 550، بيت لحم 15، رام الله والبيرة 46، طولكرم 12، سلفيت 4، الخليل 13، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 507".

وأشارت إلى وجود 90 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 160 مريضا، بينهم 31 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة: أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 16، طوباس 5، جنين 43، نابلس 98، ضواحي القدس 5، مدينة القدس 620، بيت لحم 21، رام الله والبيرة 91، طولكرم 51، سلفيت 3، الخليل 12، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 1650 ".