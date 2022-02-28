بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان- مشاهدة ديربي ميلان وانتر ميلان، ينطلق الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء 1 مارس 2022، مباراة نارية تضم ناديي ميلان وانتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا والتي ستقام على ملعب "سان سيرو" في إيطاليا، ومن المتوقع أن تلقى المباراة اهتماما إيطاليا وأوروبا واسعا، لأنها ستكون الممر للوصول إلى المباراة النهائية من المسابقة الإيطالية، كما أنه من المتعارف عليه أن مباراة الديربي تشهد تنافسا عاليا بين لاعبي الفريقين منذ عشرات السنوات، لهذا يتوقع الملايين أن تكون مباراة تنافسية قوية أشبه بملحمة كروية، وستنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية رابط لمشاهدة المباراة بجودة عالية ودون حدوث أي إشكاليات أو تقطع يطرأ على البث.

بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان- مشاهدة ديربي ميلان وانتر ميلان

ويبحث محبو كرة القدم حول العالم، ومن يهتم بالكرة الإيطالية عن رابط، وبث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان- مشاهدة ديربي ميلان وانتر ميلان، كونهما أحد الفرق الكبيرة في إيطاليا وأوروبا وتاريخهما حافل بالفوز بالبطولات المحلية والأوروبية، إلا أن نادي ميلاد يعد الفريق الأكثر تتويجا بالألقاب الأوروبية وخاصة دوري أبطال أوروبا عن منافسه انتر ميلان، إذ يحتضن متحف نادي اي سي ميلان 7 كؤوس أوروبية، بينما نادي انتر ميلان حصد كأسين من ذات البطولة آخرها في عام 2010، عندما كان جوزيه مورينهو مدربا للفريق، إذ تغلب على فريق بايرن ميونخ بهدفين لصفر، أحرزهما المهاجم الإيطالي دييجو ميليتو.

بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان

حتى أن الفريقين الإيطاليين يتنافسان على حصد لقب الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2021- 2022، فهو قريبان من بعضهما البعض من حيث عدد النقاط، وخاصة أن المنافسة متبقي لها جولات عدة، ولم تحسم حتى اللحظة لأي فريق منهما أو غيرهما.

مشاهدة ديربي ميلان وانتر ميلان

تشكيلة نادي ميلان المتوقعة للديربي

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: ثير هيرنانديز، رومانيولي، توموري، دافيد كالابريا.

خط الوسط: ساندرو تونالي، فرانك كيسي، ميسياس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رافائيل لياو، أوليفييه جيرو.

أما تشكيلة انتر ميلان من المتوقع أن يدخل بها المدرب ستكون على النحو التالي: -

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: باستوني – دي فري – دامبروزيو

خط الوسط: بيريسيتش- هاكان – بروزوفيتش – فيدال- دومفريس

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، دجيكو

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