فيديو.. وفاة فتاة في صالة رياضية بالمكسيك

توفيت فتاة، اليوم الاثنين الموافق 28-2-2022، بعد رفعها الأثقال في صالة ألعاب رياضية في مكسيكو سيتي بالمكسيك.

وأظهر تسجيل مقطع فيديو، سقوط حمولة أثقال تزن 170 كيلو غرامًا على رأس الرياضية مباشرة، بعدما فشلت في رفعها.

ورغم محاولات إنقاذها من المتواجدين داخل الصالة في بيرالفيلو وسط المدنية، برفع الجهازعلى رقبتها لتسقط على الأرض مغشيًا عليها.

ورغم محاولات إنقاذها، لكن الفتاة ظلت بلا حراك على الأرض، حيث يبدو أنها توفيت على الفور بشكل مأساوي وسط دهشة الجميع.