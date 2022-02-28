"الصحة الإسرائيلية" تعلن تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بـ"كورونا"

أعلنت ما تسمى بـ"وزارة الصحة الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، تسجيل 10,761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، بعد فحص 66,915 عينة مخبرية.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن عدد الحالات النشطة بلغت 74.002، وأن هناك 580 حالة وصفت بالحرجة، و217 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبيّنت أن إجمالي إصابات كورونا في "إسرائيل" منذ بد جائحة كورونا، قج بلغت 3629390، فيما ارتفعت وفيات كورونا إلى 10154 حالة وفاة.

وأشارت "الصحة الإسرائيلية" إلى أن 1367 مصابا بينهم 580 مصابة بحالة خطيرة و246 مصابا بحالة خطيرة جدا، يرقدون على سرير المرض، فيما تم ربط 217 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.