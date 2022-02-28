الفصائل الفلسطينية تؤكد: استمرار الجهاد والمقاومة في قتال الاحتلال لحماية شعبنا

أكدت قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، على استمرار الجهاد والمقاومة بقتال العدو في كل الساحات من أجل حماية الشعب الفلسطيني من جبروت الاحتلال الذي يمارس ابشع الجرائم ضد المدنيين العزل.

وشدّدت المقاومة الفلسطينية، في البيان الختامي لمؤتمر المقاومة طرق التحرير في مدينة غزة، على وحدة الشعب الفلسطيني ضد العدو يدل وعي الفلسطينيين ورفضه لكل محاولات تمزيقه.

وجدّد البيان، على تأكيد رفضها محاولات التطبيع وعقد التحالفات العسكرية مع العدو، واعتبرت ذلك "انحرافًا خطيرًا".

وقالت المقاومة: إن" القدس ستبقى عربية إسلامية ولا مكان فيها للمحتلين الصهاينة مهما ارتكبوا فيها من اعتداءات".