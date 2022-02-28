نشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 1 مارس 2022.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/11)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/9).

ودعت المسافرين، إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالباً بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن أي تأخير.

وطالبت، بإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على أسماء المسافرين حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/11) اضغط هنا.

للاطلاع على أسماء المسافرين ضمن كشف الجوازات المصرية رقم (2022/9) اضغط هنا.