موعد مباراة ميلان وانتر ميلان نصف نهائي كأس إيطاليا.. التشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة، يبحث عشاق كرة القدم الإيطالية عن موعد مباراة الديربي المقبلة بين ناديي ميلان وانتر ميلان، في نصف نهائي كأس إيطاليا، والتي من المقرر أن تقام الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء 1 مارس 2022 على ملعب سان سيرو، إذ ينتظر محبو الناديين العريقين موعد بدء الموقعة النارية بين الفريقين، في جسر للعبور للمباراة النهائية، لذا يحرص الفريقان على تقديم أفضل ما لديهما، للعب المباراة النهائية في هذه البطولة المهمة.

موعد مباراة ميلان وانتر ميلان نصف نهائي كأس إيطاليا.. التشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

ويسعى كل من ستيفانو بيولي مدرب فريق آي سي ميلان ونظيره سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، للفوز في المباراة، لهذا يسعى المدربان إلى ترتيب أفكارهم من أجل وضع تشكيلة قوية تضمن لكلاً منهم تحقيق الفوز وتسهيل مهمة العبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة ميلان وانتر ميلان نصف نهائي كأس إيطاليا

وستعلب المباراة على ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا"، إلا أن الحقيقة الكاملة، أن العالم سيشهد مباراة نارية بين فريقين، إذا ما تواجها في أي مباراة، فإن المشاهد يعتقد أنه يحضر موقعة وملحمة بين فريقين لشدة التنافس بينهما، فهما غريمين تقليدين منذ عشرات السنين.

التشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

تشكيلة نادي ميلان

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: ثير هيرنانديز، رومانيولي، توموري، دافيد كالابريا.

خط الوسط: ساندرو تونالي، فرانك كيسي، ميسياس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رافائيل لياو، أوليفييه جيرو.

أما تشكيلة انتر ميلان من المتوقع أن تكون على النحو التالي: -

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: باستوني – دي فري – دامبروزيو

خط الوسط: بيريسيتش- هاكان – بروزوفيتش – فيدال- دومفريس

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، دجيكو

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وانتر ميلان

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