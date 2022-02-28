٩ اصابات في انهيار نفق شمال غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:44 م
28 فبراير 2022
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٩ اصابات في انهيار نفق شمال غزة

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