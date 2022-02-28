بالفيديو الطاهر: المؤتمر يأتي لتعزيز المقاومة المتصاعدة في الضفة ودعم المرابطين في الشيخ جراح

قال مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر: إن المؤتمر الشعبي اليوم يهدف؛ لتعزيز المقاومة المتصاعدة في الضفة، ودعم المرابطين في الشيخ جراح، مؤكداً على أن خيار المقاومة بكافة أشكالها، وعلى رأسها المسلحة خيار استراتيجي لتحرير كل ذرة من تراب فلسطين.

وأوضح الطاهر، جاء ذلك، خلال مؤتمر شعبي كبير نظمته حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بعنوان "المقاومة طريق التحرير"، دعماً وإسناداً للمقاومة في الضفة الباسلة، ولأهلنا في النقب والشيخ جراح، في ذكرى الإسراء والمعراج، وذكرى التحرير الصلاحي للقدس وتزامناً مع انطلاق أسبوع القدس، أن خيار المقاومة جاء بعد أن اتضح بالملموس فشل خيار المراهنة على تسويات وحلول سياسية مخادعة ومزيفة هدفها ضرب وتمزيق مشروع التحرر الفلسطيني وأحداث الصراعات والانقسامات في الساحة الفلسطينية.

واعتبر أن معركة سيف القدس أكدت على وحدة الأرض والشعب، ووجهت ضربة لكل محاولات تشتيت الشعب الفلسطيني، موضحاً أن خيار أوسلو المدمر كان؛ نتيجته مزيد من الاستيطان، وتهويد الأرض والاعتقالات، والاغتيالات لتصفية القضية، وتمدد المشروع الصهيوني للسيطرة على المنطقة من خلال سياسيات التطبيع التي اقدمت عليها بعض الدول الخانعة والتابعة.

وجدد تأكيده على أن خيار المقاومة هو الخيار الاستراتيجي؛ لمواجهة المخططات الاستعمارية في المنطقة، وهو ما أكدته انتصارات محور المقاومة في فلسطيني، وسوريا ولبنان، العراق، واليمن، ويزاد يوماً بعد يوم، موضحاً أن شعبنا في 48 والضفة والقدس وغزة وكل مواقع اللجوء يقف خلف محور المقاومة مدافعاً ليس عن فلسطين فقط بل عن الأمة الإسلامية.

وبشأن فلسطينيي الشتات، أوضح الطاهر أن هناك 7 مليون في الشتات لهم دور في تعزيز صمود شعبنا، وتشكيل حاضنة شعبية لإسناد المقاومة، ومناهضة جريمة التطبيع، مُطالباً بضرورة تفعيل دور الجماهير العربية بإسناد الشعب الفلسطيني، كذلك التحرك على كافة المستويات مع كافة القوى الحرة والشريفة لشرح الرواية الفلسطينية.

وتابع: مما لاشك فيه أن استنهاض دور شعبنا في الشتات لابد من إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بميثاقها، ونظامها الأساسي الأمر الذي يتطلب مواجهة أي محاولات؛ لتهميش منظمة التحرير كإطار جامع في جميع أماكن تواجده، فإن تهميش منظمة التحرير من قبل سلطة دايتون مرفوض، ولابد من مواجهته."

وقال: إن مسيرة شعبنا الكفاحية ستتواصل حتى تحقيق كامل أهداف شعبنا، وتحرير كل ذرة من تراب فلسطين.

