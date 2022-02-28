بالفيديو أبو معمر: المقاومة خيارنا الاستراتيجي حتى يحقق شعبنا أهدافه بالتحرير والعودة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس " زكريا أبو معمر، أن: المقاومة خيارنا الاستراتيجي لا تراجع عنها ولا تنازل. مبيناً أنها ستستمر بكل الأشكال حتى يحقق شعبنا أهدافه كاملة بالتحرير والعودة.

وقال أبو معمر، خلال كلمة له، في المؤتمر الشعبي الكبير "المقاومة طريق التحرير" الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، "إن القدس ستبقى قبلتنا السياسية، وساحة الصراع، ووقود الثورة، مشدداً على أن أي مساس بها، أو بمسجدها، أو أحيائها سيفجر ثورة شعبنا في كل مكان".

وشدد أبو معمر على أن خيار التسوية وأوسلو دمر قضيتنا الوطنية، مبيناً أنه آن الأوان للخروج منه بلا عودة، مشيراً إلى أنه إن لم يستجب الفريق المتنفذ بالسلطة والمنظمة لهذا الخيار فإن القوى الوطنية جميعها مدعوة للعمل وطنيا يدا بيد مع بعضها؛ لإصلاح البيت الفلسطيني الجامع، واسترداد القرار الوطني من أيدي خاطفيه.

وأضاف أبو معمر أن الوحدة ممر إجباري لا بديل عنه؛ لنكون يداً واحدةً في مواجهة الاحتلال، وحماية الأرض والمقدسات.

وبيّن أبومعمر، أن البيت الفلسطيني هو منظمة التحرير، والتي أنشئت تحت عنوان التحرير، ولتشمل شعبنا في الداخل والخارج، لا أن تكون دائرة داخل سلطة أوسلو، مؤكدًا أن المرسوم الأخير كشف عن خطط الإحكام والسيطرة التي يخطط لها فريق من شعبنا.

وأوضح أبو معمر أن طريق تحرير القدس والمسجد الأقصى وحيد، هو طريق الجهاد والمقاومة وسيف القدس، موضحاً ان وحدة الشعب الفلسطيني لن تتم إلا بعد التخلص من أوسلو، وكل ما رافقها من جرائم وطنية خطيرة في مقدمتها التعاون الأمني مع العدو.

واعتبر أن غزة كانت وستبقى حامية ورافعة للمشروع الوطني الفلسطيني.

وأوضح أبو معمر، أن التطبيع مع الاحتلال جريمة كبرى نقف ضدها، داعيًا الأنظمة العربية التي طبعت مع الكيان إلى التراجع عن هذا المسار الخطير عليها وعلى الأمة.

وحيا العلماء واتحاداتهم وهيئاتهم الذين أطلقوا أسبوع نصرة القدس، والمسجد الاقصى المبارك.

