الشيخ خضر عدنان يدعو لدعم المقاومة وأن تأخذ الحركة الطلابية دورها في الجامعات

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم الاثنين 28/2/2022، لدعم المقاومة في الضفة المحتلة، الذين يحملون البنادق في وجه الاحتلال، مطالباً أن تأخذ الحركة الطلابية دورها في الجامعات دعماً للمقاومة.

وهنأ القيادي عدنان، في كلمةٍ له في مؤتمر شعبي كبير نظمته حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بعنوان "المقاومة طريق التحرير"، دعماً وإسناداً للمقاومة في الضفة الباسلة، ولأهلنا في النقب والشيخ جراح، في ذكرى الإسراء والمعراج، وذكرى التحرير الصلاحي للقدس وتزامناً مع انطلاق أسبوع القدس، الجميع بذكرى يوم الإسراء والمعراج.

وحيا المقاومين في نابلس وجنين، وفي كل مناطق الضفة، وفي كل بقعة على أرض فلسطين، مؤكداً ضرورة دعم شعبنا ومقاومته، وأن يكون أولوية لكل الأحرار والثوار.

كما دعا القيادي عدنان، أن تأخذ الحركة الطلابية دورها في الجامعات دعماً للمقاومة، مشدداً على أن التطبيع مع الاحتلال طعنة في ظهرنا.