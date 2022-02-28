الاحتلال يداهم منازل كوادر الجهاد في بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، عدداً من منازل كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة بيت لحم المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المحرر ياسر الدردعاوي، بصورة همجية وحطمت محتوياته وأثاثه، والذي أمضى ما يقارب الـ 14 عاماً في سجون الاحتلال، واعتدوا على نجله.

كما تمت مداهمة وتخريب منزل المحرر محمد موسى العسعس، من سكان دار صلاح، وقد أمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال، وتسليمه بلاغ للمقابلة.

وداهمت منزل المحرر جمال موسى رداية، وقد أمضى 13 عاماً في سجون الاحتلال، ومنزل المحرر حافظ عساكرة وتم تسليمه بلاغ للمقابلة.

كما أبلغت قوات الاحتلال المحرر محمد طلب المصري من سكان قرية الشواورة، والذي أمضى سابقاً 5 سنوات، باستدعاء للمقابلة.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقالات بحق كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة المحتلة.