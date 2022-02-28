نشر أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر مارس 2022

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية رام الله، اليوم الاثنين 28 فبراير 2022، عن سعر المحروقات والغاز بدءاً من شهر مارس/ آذار المقبل.

ووضعت الهيئة في بيان لها،، حداً أقصى لأسعار الغاز والمحروقات للمستهلك في شهر مارس المقبل في كافة محافظات الوطن اعتباراً من تاريخ 1/ 3/ 2022.

كما قررت، تثبيت اسعار المحروقات لشهر آذار المقبل، كما كانت خلال شهر شباط، رغم ارتفاع اسعار المحروقات عالميا وارتفاعها من مصادر الاستيراد.

وبينت، أن لتر البنزين 95 سيباع بـ6.33 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ27. 7 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ5.65 شيقل، واسطوانة الغاز 12 كيلوغراما بـ 65 شيقلا.

وجاء الأسعار على النحو التالي: -



