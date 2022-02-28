عدد ساعات الصوم في قطاع غزة رمضان 2022- عدد ساعات الصيام في فلسطين 1443 هـ، أيام قليلة متبقية على حلول شهر رمضان المبارك، فبعد نحو 32 يوما تحل علينا الأيام الفضيلة التي ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء العالم، لما تحمله من خيرات وفضل وأجر عظيم، ففي هذا الشهر الفضيل تزداد صلة الأرحام، ويتفقد المسلمون بعضهم البعض، وتتضاعف فيه الأدعية، ويتقرب المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى، ويختم فيه المسلمون قراءة القرآن الكريم لمرات عدة خلال أيام الشهر المبارك.

عدد ساعات الصوم في قطاع غزة رمضان 2022- عدد ساعات الصيام في فلسطين 1443 هـ

ويحل علينا شهر رمضان المبارك في الثاني من شهر ابريل المقبل 2022- 1443 هـ، لهذا يبحث المسلمون في فلسطين عن عدد ساعات الصوم في قطاع غزة رمضان 2022- عدد ساعات الصيام في فلسطين 1443 هـ؛ خاصة أن ساعات الصيام تختلف من بلد إلى آخر، وفق الجغرافية وأمور أخرى، لهذا يبحث كل صائم في بلده عن عدد ساعات الصيام في اليوم، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لتعم الفائدة على الجميع، وخاصة الذين يبحثون عن عدد ساعات صوم رمضان.

موعد شهر رمضان في فلسطين 2022- 1443 هـ

ويبدأ شهر رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

ويشرّع المسلم بصيام يوم رمضان بدء من آذان الفجر صباحا، إلى سماع أذان المغرب مساء، ويُحرم عليهم تناول الطعام والشراب في تلك الساعات، كما أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قد أوصى بتأخير السحور، والتعجيل في الفطور، كون المسلم يكون منهك من صيام ساعات طويلة في نهاء رمضان.

عدد ساعات الصيام في فلسطين رمضان 2022

وتكتظ محركات البحث في هذه الأيام للبحث عن عدد الساعات التي يمكن أن يصومها المسلم في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة، حيث يصوم سكان قطاع غزة حوالي 14 ساعة متواصلة، وفي القدس يزيد أو ينقص دقيقة أو دقيتين على أبعد تقدير.