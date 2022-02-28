بالفيديو شاهد لحظة مصرع فتاة بعد رفعها الأثقال

لقيت فتاة مكسيكية مصرعها، بعد رفعها الأثقال في صالة ألعاب رياضية في مكسيكو سيتي، إذ أغمي عليها أمام دهشة الموجودين، الذين حاولوا مساعدتها لكن دون جدوى.

ووقعت الحادثة في نادي اللياقة البدنية في بيرالفيلو، وهو حي يقع في منطقة وسط المدينة بالعاصمة المكسيكية.

ويظهر الفيديو الذي نشره الصحفي أنطونيو نيتو، اقتراب فتاتين من منطقة رفع الأثقال، إذ شوهدت إحداهن لأول مرة في المكان، وهي مترددة في حمل حمولة 180 كيلوغرامًا، ولكن بعد عدة ثوان تم تشجيعها على المحاولة.

وتظهر الصور، أن تلك الفتاة لم تستطيع رفع الوزن بالكامل، ليسقط الجهاز على رقبتها وتسقط على الأرض مغميا عليها.

ورغم محاولات إنقاذها، لكن الفتاة ظلت بلا حراك على الأرض، حيث يبدو أنها توفيت على الفور.