أمن السلطة يداهم جنين ويعتقل أحد مطاردي الجهاد

داهمت أجهزة أمن السلطة منزل أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محاولة لاعتقال 3 من الكوادر المطاردين للاحتلال، فجر اليوم الإثنين 28/2، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت "مصادر خاصة"، أن قوة كبيرة من أجهزة أمن السلطة مصحوبة بالعربات المصفحة، حاصرت منزل المحرر صهيب مرعي، الساعة 6 صباحاً، واعتقلت شقيقه أدهم بالإضافة إلى أخرين من العائلة، بعد اقتحامها للمنزل، ودارت اشتباكات بين المواطنين وأجهزة الأمن عقب انسحابها من المكان.

وأكدت المصادر، أن المطارد صهيب مرعي (28 عاماً)، تمكن من الفرار من قوات أمن السلطة هو ورفاقه نضال حازم (26 عاماً) ويزيد جعايصة (27 عاماً)، حيث إن جميعهم من كوادر الجهاد الإسلامي ومطاردين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأوقفت أجهزة أمن السلطة عدداً من أفراد عائلة المطارد صهيب مرعي، بهدف مساومته والضغط عليه لتسليم نفسه.

ومن بين المعتقلين أدهم مرعي شقيق صهيب، وهو أحد نشطاء الجهاد في مخيم جنين ومطارد لقوات الاحتلال الصهيوني، وهم أشقاء الأسير قصي مرعي الذي تتهمه قوات الاحتلال بالمشاركة في عملية نفق الحرية.

يذكر أن المطاردين الثلاثة هم أسرى محررون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، حيث أمضى صهيب مرعي (3 سنوات)، ونضال حازم (11 شهراً) ويزيد جعايصة (13 شهراً).

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة الاستدعاءات والاعتقالات السياسية التي تمارسها بحق أبناء شعبنا، وخصوصاً كوادر ونشطاء المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.