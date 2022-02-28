الضغط والقهر لن يكون له سوى مخرج واحد وهو العدو

كتيبة جنين: نتعرض للظلم والمطادرة من السلطة ولن تمر ساعة دون قتل لجنود الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:28 ص
28 فبراير 2022
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أعلنت كتيبة جنين صباح اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، الدخول في مرحلة جديدة وأن العدو الصهيوني سيرى مالم يره من قبل، رداً على تعرضهم لقهر وظلم أجهزة الأمن السلطة.

وقالت كتيبة جنين في بيان صحفي مقتضب:"ليعلم أهلنا في جنين الصمود ومخيمها أننا نتعرض للقهر والظلم والمطاردة من العدو تأتي الطعنة في الخاصرة من أجهزة أمن السلطة التي تحاول اعتقال مجاهدينا وإخواننا"

وأضافت الكتيبة :"إن هذا الضغط والقهر الذي يقع علينا من أجهزة السلطة لن يكون له سوى مخرج واحد وهو العدو الصهيوني ونعلن عن دخولنا مرحلة جديدة في حال استمرار حملة السلطة وأجهزتهخا فإننا سنرى العدو الصهيوني مالم يره من قبل ولن يمر يوم أو ساعة دون استهداف وقتل لجنوده في جنين ومخيمها"

 

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