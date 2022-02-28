ينتظر عشاق البرامج الرمضانية 2022 فكرة برنامج رامز جلال للمقالب في شهر رمضان 2022، وبرنامج المقالب السنوي الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال والذي اشتهر ببرامجه في شهر رمضان المبارك 2022، والذي يستضيف فيه شخصية ويقوم بعمل مقلب قد يكون في بعض الأوقات صعباً، وخلال لقائه في برنامج ET بالعربي، شوّق الفنان رامز جلال جمهوره، لفكرة برنامجه الرمضاني المقبل 2022، كما كشف عن أمنيته بأن يستضيف المطرب محمد عبده في إحدى الحلقات التي ينتظرها عشاق البرامج على أحر من الجمر.

برنامج رامز جلال للمقالب في رمضان 2022

وتحدث رامز عن البرنامج أثناء تواجده في السعودية، لحضور كواليس تجربة رامز، اللعبة التفاعلية، في بوليفارد الرياض سيتي، قائلا: “رمضان الجاي ربنا يسهل ويعدي على خير، عندنا مقلب صغير يارب يعجب الناس، وبتمنى أستضيف الفنان محمد عبده.. أبو نورة أنا حبيبك”.

وأعرب عن سعادته الكبيرة، بتكريمه في حفل joy awards، مشيرا إلى أنه يعتبر هذا التكريم تعويضا له عن الانتقادات والهجوم الكبير الذي كان يتعرض لها، حيث قال: “دي حاجات بتسعدني، وبتحسسني أن المشوار اللي مشيته ربنا كان عارف أنا تعبت قد إيه، فتقريبًا كان بيكافئني، ودي من اللحظات التي فرقت معايا نفسيا”.

برنامج رامز جلال في شهر رمضان 2022

وتابع: “أمي كانت دائما تدعي لي ربنا يوقف لك ولاد الحلال، وأنا قلت في كلمتي إن في ناس كتير انتقدوني، وعلى قد الانتقاد كنت بكون صابر، والحمد لله ربنا عوضني بالجائزة، وبشكر معالي المستشار على اختياره لي، لتكريمي في هذه اللحظة، وهيفضل وسام على صدري، بشكر أبو ناصر على هذا التكريم”.

ورغم هذا الهجوم الموسمي المتكرر فإن برنامج رامز سرعان ما يحتل صدارة مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح اسمه واسم برنامجه الرقم الأعلى في أكثر من دولة عربية بمجرد دخول شهر رمضان.