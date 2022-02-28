"غانتس" يُصادر عملات رقمية بذريعة أنها تدعم حماس

صادر وزير الحرب في حكومة الاحتلال "بيني غانتس"، اليوم الاثنين 28 فبراير 2022، "عملات رقمية"، بذريعة أنها مخصصة لدعم حركة حماس.

وقالت وزارة حرب الاحتلال: "إن (غانتس) وقع على أمر بمصادرة عملات رقمية تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل من 12 حسابًا رقميًا".

وزعمت، أن الأموال كانت في حوالي 30 محفظة رقمية، تابعة لشركة صرافة في مدينة غزة.

وادعت: "تمّت مصادرة العملة الرقمية، في عملية مشتركة للمكتب الوطني لمكافحة تمويل (الإرهاب في إسرائيل) وقسم المخابرات في الجيش الإسرائيلي". وفق قولها.

وزعمت الوزارة، أن هذا القرار، هو الثالث من نوعه في غضون عام.

هذا ولم توضح الوزارة، في بيانها تفاصيل أخرى، كما لم تصدر حركة حماس، تعقيباً على ما ذكره البيان.