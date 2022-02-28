صحيفة "القبس" الكويتية توقف كاتب "رأي" نادى بأهمية التطبيع مع الاحتلال

اتخذت صحيفة "القبس" الكويتية قراراً بإيقاف أحد كتاب الرأي فيها بسبب مناداته بأهمية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "القبس" في تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر"، أنها أوقفت "أحد كتاب الرأي الذين نادوا بالتطبيع مع العدو الصهيوني على حساباته الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكدت الصحيفة على "موقفها الثابت والراسخ تجاه جرائم العدو الصهيوني ودعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية الباسلة".

وجاء قرار الصحيفة بعد موجة غضب شعبي على موقع "تويتر" عبر وسم #مقاطعة_القبس، الذي تصدر قائمة الوسومات المتداولة في الكويت، احتجاجاً على تغريدة للكاتب جاسم الجريد، أشاد فيها بما وصفه بـ “التقدم" في العلاقة بين "اليهود" والسعودية، متمنياً "استقبال الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين في الكويت قريباً".

يشار إلى أن صحيفة "القبس"الكويتية كانت قد اختارت نهاية العام الماضي "الشعب الفلسطيني" شخصية العام 2021، وهي خطوة لاقت إشادة من قبل هيئات فلسطينية متعددة.

ووفق القانون الكويتي تعد "دولة الاحتلال" معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.