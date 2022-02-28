كورونا غزة.. حالتا وفاة و507 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، عن تسجيل حالتي وفاة و507 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد اجراء 1884 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي، أن اجمالي تراكمي للمصابين 245917 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 12352 حالة واجمالي المتعافين 231658، فيما بلغ اجمالي الوفيات 1907.

وقالت الصحة: إن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 133 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 81 حالة.

وبشأن التطعيمات، فإن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 657151 شخصاً.